Brand bij aanbouw van een woning in Kortgene

De brand woedde aan de achterkant van een huis aan de Spuikom. De brand was rond 13.00 gemeld. Tankautospuiten uit Colijnsplaat en Kamperland zijn gekomen om te blussen. De brand was ontstaan op de erfafscheiding, mogelijk als gevolg van broei.

Een omwonende had de gevelplanken losgehaald om te voorkomen dat de brand erger zou worden. Ook werd een ruit vernield om te kijken hoe de situatie binnen was, maar gelukkig was de brand niet overgeslagen naar binnen. De bewoner van het huis was er niet tijdens de brand, maar is inmiddels door de politie geïnformeerd.