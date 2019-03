Brabander aangehouden voor diefstal van trekker uit Krabbendijke

Mishande­ling brandweer­man­nen niet bewezen: Rillandse boer gaat vrijuit

22 maart De 61-jarige boer H. van I. uit Rilland is gisteren vrijgesproken door de rechtbank in Middelburg voor poging tot zware mishandeling van twee brandweermannen. De eis van de officier van justitie was twaalf maanden gevangenisstraf. De man uit Rilland werd ervan verdacht op 1 april 2018 te zijn ingereden op de hulpverleners.