In Yerseke waren meer dakpannen dan in heel het land op de daken

Kunst in de boomgaard: ‘Beelden bewonderen en lekker wandelen tussen de bloesem’

16 april GOES - Binnen exposeren is lastig in coronatijd. ‘Dan doen we het gewoon buiten!’, dachten ze bij boerderijwinkel Buijsrogge in Goes. Daar kunnen mensen zaterdag een bloesemwandeling door de boomgaard combineren met het bezichtigen van kunst.