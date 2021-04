Constructie met btw mislukt: Noord-Beveland moet belastingdienst 640.000 euro betalen

De zaak speelt al vanaf 2014, toen begon het proces van de bouw van de Stadsweide in Kortgene. Toen is gelijk een beheerstichting opgezet door de gemeente. Deze Stichting Gebouwen Beheer Noord-Beveland was verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het dorpshuis en was ook bedoeld om flink te kunnen besparen op de btw. Het zou de gemeente 790.000 euro schelen. Deze constructie zou juridisch in orde zijn, verwachtte de gemeente destijds. Dat trok de gemeenteraad toen unaniem over de streep. Maar er was wel een risico want de Belastingdienst bleef zich verzetten tegen deze constructie.