Bouwdrift in Goes: overal in de stad schieten de gebouwen uit de grond

Met name in het noordelijke deel van de stad wordt driftig gebouwd. Je moet je best doen om daar geen bouwprojecten in uitvoering tegen te komen als je een ritje maakt. Rijdend over de Westhavendijk, komende vanuit de richting Wilhelminadorp, doemen links de vier appartementsgebouwen van Résidence Goese Diep op. Daarvan is het hoogste punt al een tijdje geleden bereikt. Pal ernaast is ook de bouw van een vijfde appartementencomplex aan het kanaal inmiddels begonnen.