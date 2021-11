Bouw van grote treinenfabriek bij de stoomtrein in Goes lijkt plots een stuk dichterbij: ‘Dit is een enorme opsteker’

Het is alweer ruim vier jaar geleden dat de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) een grote slag sloeg door een historische treinenfabriek op de kop te tikken. Het gaat om een oude werkplaats van de Rotterdamse stadsvervoerder RET. Hij ligt nu in delen opgeslagen op het terrein van de SGB in Goes, wachtend om weer te worden opgebouwd en dienst te gaan doen als museum. Die opbouw gaat 3 à 4 miljoen euro kosten. ,,Bij drie miljoen praten we over een sobere variant, maar wil je een wat meer aangeklede variant, met bijvoorbeeld betere isolatie, dan ga je richting de vier miljoen’’, zegt Bax. ,,Dat laatste heeft onze voorkeur, want in dat geval wordt het gebouw aantrekkelijker voor bijvoorbeeld exposities, lezingen en misschien zelfs feesten.’’