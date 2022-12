Bouw van ‘dure’ brandweerpost in Heinkenszand kan niet wachten: ‘We halen nu de aanrijtijden niet’

De bouw van de post aan de Guldenroedestraat pakt zes ton duurder uit dan verwacht, lieten B en W vorige week weten: een stijging van 45 procent. De meeste Borselse raadsleden berusten erin, bleek donderdag tijdens een raadsvergadering. Al waren CDA en LPB wel kritisch. ,,Natuurlijk hebben we te maken met hogere bouwkosten, maar dan zou een stijging van 20 tot 25 procent reëel zijn geweest", zei Niels Kampstra (CDA). ,,Je vraagt je je toch af of we niet te laag hebben begroot. Dat moet in de toekomst wel anders.” Er is nu echter niks meer aan te doen, vond Kampstra. ,,We staan met onze rug tegen de muur. We kunnen moeilijk zeggen: blaas het maar af of wacht maar even met bouwen.”