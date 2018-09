Borselse strandschoonmaak met als pronkstuk een verfomfaaide onderbroek

Hij krijgt hulp van dorpsgenoten Louis en Nathasja de Klerk. Het stel helpt voor het eerst mee met de strandschoonmaak. „We wonen nog niet zo lang in Baarland, maar we voelen ons erg thuis hier”, zegt Nathasja. „Met de schoonmaakactie in het dorp hebben we ook geholpen en nu dus op het strand. Heel belangrijk om het leefbaar te houden voor mens en dier.” Dat vinden ook de Baarlandse Jan en Willy de Vriend, die al van de partij zijn sinds de eerste strandschoonmaak vier jaar geleden. „Ik vind het verschrikkelijk dat in de natuur zo veel plastic rondslingert”, verzucht Willy. Jan knikt. „Het is wel eens frustrerend dat we over een half jaar weer vuilniszakken vol weghalen. Maar goed, alle beetjes helpen.”