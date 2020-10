Borselse kunstenaars maken indruk met kunstwerken uit en over de streek: ‘Ik bin hrôôs op julder!’

HEINKENSZAND - Zelfs met mondkapje (met logo van de gemeente Borsele!) op kon zaterdag iedereen zien dat cultuurwethouder Marga van der Plasse glunderde van trots. Of beter gezegd, dat ze ‘hrôôs’ was op de amateurkunstenaar die zich lieten inspireren door de vijftigste verjaardag van de gemeente. ‘Hrôôs zijn’ gaat namelijk verder dan trots. ,,Het is iets wat je van binnen blij maakt, omdat je door iets heel moois geraakt wordt.”

De ontknoping van de wedstrijd ‘Hrôôs op Borsele’ en de officiële opening van de bijbehorende tentoonstelling in ‘t Kunstuus in Heinkenszand zag er heel anders uit dan de organisatoren hadden gehoopt. ,,We hadden het veel liever veel grootser gedaan, op ons jaarlijkse festival Oeljebroelje. Helaas gooide corona roet in het eten”, zei Dook Noij van de Culturele Raad. Om het toch niet stilletjes te laten passeren, week de organisatie uit naar De Stenge, waar het feestje met alleen de deelnemende kunstenaars zelf werd gehouden.

Zelf deelnemers van 97 en uit de VS

Noij prees de verscheidenheid van de inzendingen. Schilderijen hebben de overhand, maar er zijn ook tekeningen, gedichten en driedimensionale objecten ingestuurd. ,,Er zaten echt fantastische werken tussen.” Ook het deelnemersveld blonk uit in diversiteit. Verschillende kinderen hadden zich laten inspireren door hun omgeving, maar ook de 97-jarige meneer Helmstrijd deed met een speciaal geschreven gedicht mee aan de wedstrijd. ,,We hebben zelfs een deelnemer uit de VS. Hans de Kok is al jaren geleden vertrokken, maar is nog altijd betrokken bij zijn geboortestreek.”

Volledig scherm Wethouder Marga van der Plasse feliciteert Noah Quist met de eerste prijs. © Joeri Wisse

De afgelopen dagen kon iedereen stemmen op de dertien kunstwerken die waren doorgedrongen tot de tweede ronde. Drie in de categorie tot 16 jaar; tien in de categorie voor volwassen. Bij de jeugd wist Noah Quist (11) uit Borssele met 42 procent van de ruim driehonderd stemmen te winnen. Ze schilderde het zicht op de Westerschelde. ,,Mijn juf vroeg mij mee te doen aan de wedstrijd”, vertelt ze. Op een regenachtige dag maakte ze foto’s vanaf de dijk, waar ze zeker ‘s zomers bijna dagelijks te vinden is. ,,Vooral de wolken vond ik moeilijk om te schilderen. Ik wilde er eigenlijk ook nog een boot bij, maar ik was bang dat ik het daarmee zou verpesten.”

Bloem- en zeedijk smelten samen

Bij de volwassenen kwam ook een schilderij als winnend kunstwerk uit de bus. ‘Geen dierder plek voor ons op aard’ van Anja den Ouden uit ‘s-Gravenpolder eindigde met 19 procent van de ruim zeshonderd stemmen op de eerste plek. Een onmiskenbaar Zeeuws kunstwerk. Door de aan het provinciaal volkslied ontleende titel, maar vooral door de boerin in Zuid-Bevelandse dracht die centraal staat in het werk. ,,Eerder dit jaar deed ik mee aan een expositie in Middelburg, waarbij ik Zuid-Beveland heb verbeeld.” Klederdracht ligt Den Ouden als lid van Ons Boerengoed na aan het hart. De boerin op haar werk kijkt naar een fantasierijk, kleurig landschap met aan weerszijden dijken. De zee en de bloemenvelden vloeien naadloos in elkaar over.

De werken die zijn doorgedrongen tot de tweede ronde zijn de komende weken voor iedereen te bewonderen in ‘t Kunstuus en op de website cultureleraadborsele.nl.