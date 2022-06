Borsele trekt aan de bel in Goes: impact van hoteltoren op het landschap is wél groot

B en W van Borsele trekken door middel van een brief aan de bel in Goes. Hoewel die keurig is geformuleerd, is een dergelijke manier van communiceren tussen buurgemeenten niet alledaags, erkent de Borselse wethouder Kees Weststrate. Gemeenten gunnen elkaar normaal gesproken alle ruimte om ontwikkelingen toe te staan. ,,Daarom is dit best lastig. We respecteren de werkwijze van Goes, zeker als die binnen de regels valt. Maar deze reactie geeft ook aan dat we dit belangrijk vinden.”