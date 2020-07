Borsele moet heel harde keuzes maken om het hoofd boven water te houden

De gemeenteraad spreekt ferme taal aan de vooravond van een groot onderzoek naar de taken van de gemeente. Dat is nodig ook, want als Borsele zo doorgaat is de kans groot dat ze op de lange termijn onder curatele komt. Een weinig aanlokkelijk idee voor de gemeenteraad, want dan kan je niet meer zelf besluiten over uitgaven of bijvoorbeeld de hoogte van de belastingen. Daarom is al in een eerdere fase besloten dat het hele takenpakket eens tegen het licht moet worden gehouden. Wat doet de gemeente allemaal en hoe efficiënt is dat eigenlijk geregeld.