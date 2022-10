Borsele geeft alle inwoners deel van hun belasting terug, maar schaft hondenbelasting niet af

De tijd dat Borsele nauwelijks geld had en onder financieel toezicht stond van de provincie, is voorbij. Door te bezuinigen en dankzij een verhoging van de Rijksbijdrage zijn er weer wat mogelijkheden om af en toe een greep in de kas te doen. In de begroting voor volgend jaar, die wethouder Arno Witkam woensdag presenteerde, wordt onder meer 240.000 euro uitgetrokken om elk huishouden 24 euro aan belastinggeld terug te geven.

Tien euro goedkoper dan vorig jaar

Borsele verhoogt de belastingen volgend jaar met het inflatiepercentage van 2,7 procent. Voor de afvalstoffenheffing komt daar nog eens 2,8 procent bovenop. Daardoor betaalt een gemiddeld huishouden met een koopwoning volgend jaar zo’n 14 euro meer dan dit jaar. Door de teruggave zakt dat dus eenmalig naar een ‘korting’ van 10 euro ten opzichte van dit jaar.

Quote Als de gemeente­raad de hondenbe­las­ting wil afschaffen, moet de raad ook zeggen hoe we dat gaan betalen Arno Witkam, Wethouder

Hoewel meerdere partijen in de gemeenteraad daar de laatste tijd om vroegen, is er geen financiële ruimte om de hondenbelasting af te schaffen, zegt Witkam. ,,Dat kost ons 141.000 euro. Als de gemeenteraad ervan af wil, zal de raad ook moeten aangeven hoe we dat gaan betalen.”

Voor een half miljoen euro aan ‘nieuwe dingen’

De Borselse begroting geeft ruimte om voor 500.000 euro aan ‘nieuwe dingen’ te doen. In de praktijk gaat het dan om de uitvoering van zaken die in het bestuursprogramma staan die de gemeenteraad na de afgelopen verkiezingen vaststelde. B en W komen binnenkort met concrete voorstellen voor de uitvoering daarvan. Voorwaarde is volgens Witkam dan wel dat bezuinigingen waar eerder toe werd besloten, zoals op de bibliotheek, worden doorgevoerd. Over die biebbezuiniging neemt de raad begin november een besluit.