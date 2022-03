Borsele doet voorlopig niets aan ‘vreemd’ kruispunt bij brandweerpost: ‘Auto’s kunnen de berm in’

Gemeenteraadsverkiezingen | video Lege portemon­nee dwingt Borsele tot pijnlijke keuzes - maar hoe en welke precies, dat moet nog blijken

Een lijstje met zaken die de afgelopen jaren speelden in Borsele? Of met onderwerpen die de komende vier jaar voor spektakel gaan zorgen? Dat is niet zo lang. Bezuinigingen legden én leggen het gemeentebestuur deels lam.

25 februari