Borsele boos op Middelburg om Waterpark: ‘Jullie willen zelf de lusten, en geven ons de lasten’

Racoon in thuishaven Goes: intiem, fabuleus in zang, en ‘wat geouwehoer’

3 oktober GOES - Theater de Mythe kende zaterdag een bijzondere start van het theaterseizoen. In thuishaven Goes maakte Racoon een begin aan haar nieuwe theatertour. Een dag na het uitbrengen van het Nederlandstalige album ‘Spijt Is Iets Voor Later’ genoot een uitverkochte zaal van klassiekers als ‘Liverpool Rain’ en ‘Love you more’, in combinatie met nieuwe Nederlandstalige liedjes.