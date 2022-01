Boosheid over windparkkabel door landbouwgrond: ‘Dit was de kans om naar mensen te luisteren’

update Bestuurder wordt onwel, auto rijdt zich vast op spoorlijn in Goes

GOES - Aanwonenden van het spoor in Goes zijn gewend aan langsdenderende treinen. Maar een auto op de rails? Dat is geen dagelijkse kost. Toch was dat wat er vanmiddag gebeurde bij de spoorwegovergang ter hoogte van de Buys Ballotstraat.

15:46