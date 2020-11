Boetes van 15.000 euro voor hardleerse bewoners van Stelleplas

Delta weer­spreekt geluiden over ‘valsspelen’: ‘Alle huishou­dens in Goes krijgen kans op gratis aanslui­ting’

19 november GOES - Speelt Delta oneerlijk spel bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in Goes? Die suggestie wordt gewekt in een bericht in de populaire facebookgroep Muurkrant Goes. Een woordvoeder van Delta laat weten dat daar geen sprake van is. ,,Elk huishouden krijgt een keer de kans op een gratis aansluiting’’, zegt hij.