Boeren en horeca gaan klanten binden met een boeiend verhaal

Klanten binden met een goed verhaal

,,Door je eigen verhaal over het product en de streek met passie te vertellen, kun je klanten aan je binden en wordt het aantrekkelijker om bij de bedrijven in de buurt de vaste, wekelijkse boodschappen te gaan doen”, vertelt Maartje Nijssen, adviseur bij ZLTO. Effie Malamidis van restaurant De Griek uit Kamperland is één van de deelnemers. ,,Wij vinden het heel belangrijk om lokale producten in onze keuken te gebruiken”, vertelt ze.

‘Storytelling is voor mij interessant’

,,Aardappelen, kolen, uien; alles komt van Noord-Beveland. Toch zijn we zoekende want van ons grote restaurant zijn we nu een klein café-restaurant aan het maken. Kleinschaligheid is in deze tijd belangrijk, mede doordat goed personeel moeilijk is om te vinden. Vanaf half maart zijn we weer open met een nieuwe kaart. Zo’n cursus storytelling is voor mij interessant. Je ontmoet collega’s en je doet er kennis op, ook over de inzet van social media. Dat kunnen we, nu we voor onze doorstart staan, goed gebruiken,” legt Malamidis uit. Daar moet een mooi verhaal van te maken zijn.