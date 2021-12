Boer en Staatsbosbeheer trekken samen op en de biodiversiteit profiteert ervan

Bezwaar van buurvrouw afgewezen, geen hobbels meer voor bouw van Lidl in Heinkens­zand

Niets staat de bouw van een Lidl aan de Stenevate in Heinkenszand nog in de weg. Nu een buurvrouw bot vangt bij de Raad van State, zijn alle hobbels genomen. Als het goed is, gaat de winkel volgend najaar open.

