Boer Bastiaan van 't Westeinde: ‘Mijn ecohuisjes passen het best bij het Veerse Meer’

Zeeuwse oma en kleindoch­ter samen in ontroeren­de tv-commercial: ‘Miljoenen mensen zagen hem’

5 januari GOES - ‘Was jij dat nu, in die reclame op televisie?’ Die vraag werd de afgelopen weken nogal eens gesteld aan Addy Westerweel uit Goes. Haar antwoord was bevestigend. Samen met kleindochter Mose schittert ze in een aandoenlijke commercial van elektronicaketen Expert die te zien is op de landelijke televisie. ,,En dat terwijl hij eigenlijk alleen voor internet bedoeld was’’, zegt ze.