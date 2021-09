Boer Bastiaan staat met 1-0 achter, maar de strijd voor groene vakantiehuisjes aan het Veerse Meer is nog niet gestreden

Jaren leurt de agrariër al met zijn plan voor 28 zogeheten ecolodges in het buitendijks gelegen deel van de Zuidvlietpolder bij Wolphaartsdijk. Pas toen hij het van de gemeente mocht presenteren tijdens een avondje in het dorpshuis, nu tweeënhalf jaar geleden, waren de rapen gaar. Hoewel veel bewoners zich in het plan kunnen vinden, is er ook een groep die luidkeels laat horen dat de oever ongemoeid moet worden gelaten. Dat vinden ook natuurorganisaties. Uit die hoek wordt met blijdschap gereageerd nu in een toekomstvisie over het Veerse Meer een streep gaat door buitendijkse ontwikkelingen in de genoemde polder. Van ’t Westeinde reageerde als vanzelfsprekend teleurgesteld. Toch is de strijd nog niet gestreden.