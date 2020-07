Boer Bastiaan is het wachten beu: ‘Juist mijn plan past goed bij het Veerse Meer’

Politie en gemeente pakken hardrij­ders aan in Goes: extra snelheids­con­tro­les

11:05 GOES - Hardrijders lopen de komende tijd extra kans op een bekeuring in Goes. De politie gaat extra snelheidscontroles houden. ,,Dat doen we met een lasergun, zodat we mensen direct kunnen aanspreken’’, zegt politieman Edwin Franse.