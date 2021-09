Boer Bastiaan bij Provincie aan het verkeerde adres, maar hij heeft nog een kans in Goes

Neuzen tussen de boeken of op avontuur in de toren: eeuwenoude kerk in Baarland zet de deuren open

9 september Ooit, in de Middeleeuwen, was Baarland rijk en welvarend, en had het een bijpassende kerk: groot en statig. De Maartenskerk is inmiddels een stuk kleiner, maar fraai is het gebouw zeker nog. Dat zo houden, kost een aardige duit. Gelukkig is er zaterdag eindelijk weer eens een rommelmarkt: goed voor de gezelligheid, maar zeker ook voor de kas.