BMW-dealer Zwartepoorte in Goes verkocht. ‘Als ik 55 was geweest, was ik nog tien jaar doorgegaan’

Tegen zijn personeel zei de geboren Goesenaar onlangs: ,,Als ik 55 was geweest, was ik nog tien jaar doorgegaan.” Maar ik ben geen 55 meer, stelt hij nuchter vast. ,,Alleen al in de afgelopen vijf jaar is de automarkt enorm hard veranderd. De crisis speelde er een rol in, de veranderende vraag van kopers (naar meer jong gebruikte auto's), de strengere eisen van fabrikanten en importeurs en de elektrificatie van auto's. De markt zoekt naar andere verdienmodellen. We kunnen nog prima mee in die veranderingen. Maar ik ga dat op mijn leeftijd niet meer doen en heb daarom gezocht naar een overnamepartner.”