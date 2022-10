Bluesroute Goes: voor een tientje een avond lang bandjes luisteren

Peter Kempe en Kees Wielemaker hebben samen al een hele geschiedenis als het om bluesfestivals organiseren gaat. ,,Het begon natuurlijk met het Bluesfestival in Kwadendamme”, zegt Peter. ,,Ik was altijd een trouw bezoeker van het festival in Ovezande, maar na een jaar of zes stopte dat. Toen hadden we niets meer. Dus bedachten we dat we het dan zelf maar moest organiseren.” En zo geschiedde.

Pionieren

,,In het begin was het echt pionieren hoor. Vier bands in een tentje op het sportveld van Kwadendamme. Daar is het nog steeds. Maar, zoals iedereen wel weet, nu een stuk groter.” Eerst waren ze met zijn vieren, twee haakten er af. Peter en Kees zijn zich daarna blijven inzetten voor de bluesscene in Zeeland. ,,Ik kwam altijd bij Kiekieris waar Kees achter de bar stond. Zo leerden we elkaar kennen. En we zagen elkaar op festivals. Zelf speel ik ook in een band, Kees niet. Maar qua organiseren vullen we elkaar goed aan.”