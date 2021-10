Bluesfestival wint cultuurprijs

Honderd jaar hebben ze gehaald, maar nu is het Dames Leesgezel­schap ter ziele

14 oktober KAPELLE - Het Dames Leesgezelschap bestaat 100 jaar. Maar een volgend jubileum zit er niet meer in. De Bevelandse club is tijdens het jubileumfeest opgeheven. ,,Het is gewoon verouderd. De leden zijn verouderd en het systeem is verouderd”, zegt voorzitter Mady Lengkeek.