Bloeit de liefde tussen twee Goese zwanen weer op? ‘Voor hetzelfde geld vechten ze elkaar nu de tent uit’

Pakweg een jaar geleden werd de Dierenambulance Zeeland gebeld over een gewonde zwarte zwaan in de Goese westvest. Het dier was aangereden en liep mank. Het bleek om een vrouwtje te gaan, dat van de medewerkers van de ambulance de naam Frederique kreeg. Ze werd naar vogelopvang De Mikke in Middelburg gebracht. Haar partner, die tot Fred werd gebombardeerd, was nog wel gezond en bleef achter in de veste. ,,We hebben daarna regelmatig meldingen gekregen van mensen die het zo zielig vonden’’, vertelt coördinator Manon Stokvis van de dierenambulance. ,,Maar ja, een gezonde zwaan gaan we in principe niet vangen om naar de opvang te brengen.’’