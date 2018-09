Blauwe stroom heeft de toekomst, Kapelle kans op landelijke primeur

Update I Video Kunstwerk op rotonde in Goes na een week al vernield

16:52 GOES - Nog geen week nadat de rotonde Poelplein in Goes-Zuid is veranderd in een levensgroot speldenkussen, is het kunstwerk alweer vernield. Alleen al aan materiaal is de schade minstens 700 euro. Kunstenaar Wilco Traas noemt het 'zonde', heeft maandagochtend de kapotte spelden bijeengeraapt en heeft aangifte gedaan bij de politie.