Bittere pil voor Stoomtrein Goes-Borsele: Goes lapt geen tonnen voor opbouw van treinenfabriek

Plan voor meer vrouwen in de Goese raad: ‘Geef ze een buddy die ze onder­steunt’

6 juli GOES - ‘Er moeten meer vrouwen in de gemeenteraad’. Het is een wens die wel vaker wordt uitgesproken. In Goes wil D66 daar nu concreet werk van maken. ‘Maar wel met een eerlijk verhaal, want het is niet altijd leuk en gezellig.’