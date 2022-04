Bijzonder autopoetsbedrijf in Goes wordt veel groter: ‘Maar ik zal nooit de man in pak worden’

Sleutelen aan Vermogen (SAV) is niet zomaar een autopoetsbedrijf. Er werken mensen die het om wat voor reden dan ook wat moeilijker hebben in de maatschappij. Denk aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voortijdige schoolverlaters of mensen die een beschutte werkplek nodig hebben. Leonard en Lizette Koppelaar waagden ruim vijf jaar geleden de sprong in het diepe. Niet wetend of SAV een succes zou worden, maar in de vaste overtuiging dat hun zorgonderneming een welkome aanvulling zou zijn. Niet iedere persoon met een beperking wil tenslotte werken op de zorgboerderij of in een lunchroom.