Bijna niemand doet mee aan kortebroekenprotest bij Calvijn College

Eén leerling snelde voorbij in korte broek, maar of hij daarmee gehoor gaf aan de oproep is niet bekend. Geen enkele leerling mocht met de pers praten.

Aanleiding voor Hofmans oproep was het initiatief van een 17-jarige leerling. Hij had de hulp van de presentator ingeroepen om voor elkaar te krijgen dat leerlingen bij tropische temperaturen in een korte broek naar school zouden mogen, iets wat tegens de regels is van het Calvijn College. Hofman ging onder meer in gesprek met directeur Jan Bakker. ,,We hebben deze regel al meer dan 25 jaar”, zei het schoolhoofd tegen Hofman. ,,De lijn die wij volgen is dat mannen en vrouwen verschillend geschapen zijn en zich verschillend kleden.” Hofman kon zich daar maar moeilijk in vinden. De presentator riep vervolgens alle leerlingen op een brief uit te printen en te laten onderteken door ouders en die mee te nemen naar school.