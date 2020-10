‘Bijna de helft van Kapelle is wel eens eenzaam’; Klets-kassa en dorpsteams moeten helpen

Uitbrei­ding Vlasschure bij Wissenker­ke duurt nog even; bezwaren zorgen voor nieuwe procedure

1 oktober WISSENKERKE - De Vlasschure in Wissenkerke moet zijn uitbreidingsplannen nog even in de ijskast zetten. Een aantal bezwaren uit de buurt heeft er voor gezorgd dat de plannen opnieuw door de procedurele molen gaan. Met weer een nieuwe kans op op- of aanmerkingen van omwonenden.