Bijen houden zich keurig aan de verkeersregels in Rilland

Hoop voor sloopwonin­gen in Hoedekens­ker­ke

12:22 HOEDEKENSKERKE - Er is hoop voor de zes huizen aan de Koningin Julianastraat in Hoedekenskerke. Na een handtekeningenactie van de dorpsraad heeft R&B Wonen besloten alsnog te onderzoeken of verkoop aan investeerders een optie is. Anders wacht de huizen alsnog sloop.