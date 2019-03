Bijeenkomsten en protestacties rond komst mestvergister in Rilland

video Happen op de Horeca­beurs

18 maart GOES - Het is Luctor et Emergo op de Horecabeurs Goes. In de Zeelandhallen strijden topkoks om de Zeeuwse Mosseltrofee, een wedstrijd die Foodlab Zeeland al jaren op touw zet. En op het Zeker Zeeuws-plein blaken inheemse ondernemers van het zelfvertrouwen. Een waaier aan lokale, gekeurmerkte producten glijdt er goedkeurend in de kelen van bezoekers.