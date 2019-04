Bijeenkomst over biovergister Rilland: ‘Wedden dat het toch gaat stinken’

WAARDE - De tweede openbare informatiebijeenkomst over de geplande biovergister in Rilland stond donderdag in het teken van geur. Toch doken er regelmatig ook andere onderwerpen op.

Het was alweer de tweede openbare bijeenkomst van botsende belangen in het dorpshuis van Waarde. Met aan de ene kant vertegenwoordigers van diverse instanties. Zij probeerden de belangstellenden te overtuigen dat alle procedures goed zijn verlopen en niemand bang hoeft te zijn voor (stank)overlast. En aan de andere kant een groep ongeruste omwonenden. Daarbij liepen de emoties soms hoog op en zij zorgden af en toe voor felle discussies. Ook over andere zaken dan geur.

Over de definitie van vrachtwagenbewegingen, bijvoorbeeld. Engie rept van 70 tot 100 vrachtwagenbewegingen per dag als de mestvergister er straks staat. Volgens de critici moet dat echter 140 tot 200 wagens per dag zijn. Engie rekent, naar eigen zeggen, alleen maar met beladen vrachtwagens. Dat is gebruikelijk volgens de energieproducent. Maar die wagens komen ook nog een keertje leeg langs, menen de criticasters. Dus kom je volgens hen uit op het dubbele.

Quote Wij vrezen grote problemen met de nuttige insecten. Want wat als die de lucht wél ruiken? Eric van Heijningen

MER

Volledig scherm Engie wil in Rilland een zelfde soort biovergister neerzetten als deze in Bemmel. © Erik van 't Hullenaar En waarom is er eigenlijk geen Milieu Effect rapportage (MER) opgesteld? De vergister komt immers vrij dicht bij een natuurgebied. De uitleg van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) was dat alles was getoetst en dat die beslissing al was genomen voordat de vergunningsaanvraag van Engie werd ingediend.

Natuurlijk ging het ook over de geur. Een flinke batterij luchtwassers moet er immers voor gaan zorgen dat de omgeving niks van de vergister gaat ruiken. De aanwezigen kregen uitleg over de werking van die wassers. Desondanks werd het vertrouwen er niet gewonnen. ,,Zullen we wedden dat het toch gaat stinken?”, klonk het uit de zaal. ,,En als het stinkt, gaan jullie twee weken dicht.”

Besmetting

De tuinders die rond de locatie van de vergister opereren maken zich nog de grootste zorgen. Zij zijn bang voor besmetting van hun gewas. Door de vrachtwagens die door hun gebied komen, maar ook door de lucht die de vergister uitstoot. ,,Wij werken met biologische bestrijding", aldus tuinder Eric van Heijningen. ,,Dat is met insecten. Wij vrezen grote problemen met die nuttige insecten. Want wat als die de lucht wél ruiken die uit de vergister komt en zij daardoor hun werk niet meer kunnen doen?"