Bij Martijn en Jessica plukken ze peren aan de lopende band: ‘Dit is veel beter voor je rug’

Een zachtjes pruttelend motortje klinkt tussen de rijen Conference-peren in de boomgaard van Slabbekoorn Fruit. Het is de aandrijving van de Pluk-O-Trak. Een machine die met behulp van vier plukkers soepeltjes zo’n duizend kilo fruit per uur oogst. ,,Mijn schoonvader werkte er al vanaf begin jaren negentig mee”, zegt Jessica Slabbekoorn. ,,Plukkers kunnen het fruit meteen op de lopende band leggen. Dat werkt veel beter dan een plukemmer, die behoorlijk zwaar is voor je rug.”

Het familiebedrijf - haar man Martijn is de zesde generatie- is dit jaar helemaal overgeschakeld op de Pluk-O-Trak. De machines worden ingezet op de drie locaties bij Eversdijk (nabij Kapelle), Kruiningen en Colijnsplaat. ,,We hebben er nu in totaal tien. Dit jaar hebben er vijf bijgekocht ter vervanging van de treintjes die we gebruikten op het bedrijf in Kruiningen dat we een paar jaar geleden overnamen. Nadeel daarvan is dat je nog steeds veel moet bukken en rekken en dat het fruit met de hand in de kist moet worden gelegd.”