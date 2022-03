Bij Leo in Yerseke vlogen de eieren tegen de ramen - en hij is niet de enige

Jan-Wil­lem Hament geeft gastles op basis­school Hansweert: ‘Jongens, iedereen kan tekenen!’

HANSWEERT - ,,Liefdewerk, oud papier, dat is het”, vertelt tekenaar Jan-Willem Hament over de tekenlessen die hij geeft op scholen. Op basisschool Schuttevaer in Hansweert staat hij een dag voor de klas vandaag.

24 maart