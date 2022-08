Bij Jumpin’ de Weel zijn ze maar wat trots op hun nieuwe paardenbodem

Wat een groene, egale grasmat is voor een voetballer, is een goed verende paardenbodem voor springruiter of dressuuramazone. Jarenlang heeft Paardensportvereniging De Weelruiters er voor gespaard, maar het resultaat mag er nu wezen. Tijdens Jumpin’ de Weel kan er onder alle omstandigheden worden gereden in de nieuwe paardenbak in Nisse.