Bij het kerstfeest van het Leger des Heils is écht iedereen welkom

GOES - ,,Het mooie aan dit kerstfeest? Je haalt mensen even uit hun isolement. Ze zien er echt naar uit om een mooie middag te hebben en de geboorte van de Here Jezus te vieren. Want daar gaat het voor mij om. Dat daar een stukje gezelligheid bijkomt, is natuurlijk mooi meegenomen.”

Terwijl de ene na de andere rolstoel de aula van het Ostrea Lyceum wordt binnengereden, heeft vrijwilligster Carien Traas tussen de bedrijven door wel even tijd om te vertellen wat volgens haar zo bijzonder is aan de jaarlijkse kerstviering. ,,De muziek hier, dat mag ik wel zeggen, is uniek. Nergens in een kerk heb je een muziekkorps. Dat hoort, net als het zangkoor, echt bij het Leger des Heils. Ook nodigen we elk jaar een gastkoor uit”, vertelt de heilsoldate. Juist door die liederen krijgen volgens haar ook mensen die meer op de gezelligheid afkomen de kerstboodschap mee.

Rij vijf

Carien is al 33 jaar betrokken bij het kerstfeest. Als hoofd van de keuken heeft ze de taak om de ruim tweehonderd gasten op tijd van een hapje en een drankje te voorzien. Een hele klus. ,,Op zo'n dag gaat er wel zestig liter koffie doorheen.” Kees en Anthoinette Boon zijn dit jaar voor het eerst als vrijwilliger van de partij. ,,Ik had jullie bedacht voor rij vijf. De eerste ronde krijgen mensen koffie met een grote kerstkoek, bij de tweede rondje een sapje met een chocolaatje”, legt Carien uit.

Kees, die als organist in contact is gekomen met de mensen van het Leger des Heils, helpt maar wat graag mee met het kerstfeest. ,,Ik speel in verschillende kerken, maar het bijzondere is dat je hier mensen uit alle lagen van de bevolking ziet. Of ze nu in een rolstoel zitten of een andere beperking hebben, dat maakt bij het Leger des Heils niets uit. Een groot verschil met andere kerken waar nog wel eens vreemd wordt opgekeken als een onbekend iemand binnenloopt.”

Alle gezindten

De 97-jarige Francine Govers kan dat alleen maar bevestigen. ,,Ik vind het fijn dat hier mensen van alle gezindten welkom zijn, of ze nu protestant of katholiek zijn, bij het Leger des Heils is iedereen welkom.” Een jaar of vier geleden ging ze voor het eerst met een buurvrouw mee naar het kerstfeest. ,,Omdat ik een rolstoel zit, ben ik altijd afhankelijk van anderen. Het is fijn dat ze je komen ophalen voor een leuke middag, want soms kan het best eenzaam zijn”, zegt ze.