Bij de fastfoodboulevard in Goes verrijst een waar autowaswalhalla

Structon oefent met nieuwe machine op spoor SGB

9 april GOES - Structon gebruikt het vernieuwde spooremplacement van de Stoomtrein Goes-Borsele als oefentraject. De spooraannemer heeft een nieuwe, hypermoderne 'stopmachine’ en ziet in het ingewikkelde emplacement in Goes het ideale terrein om ervaring op te doen.