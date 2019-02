Bij Colijnsplaat opgepakte verdachte van mensensmokkel blijft vastzitten

Hoe handel je de vis slimmer af?

25 februari YERSEKE - Studenten van de HZ en Scalda gaan Zeeuwse bedrijven in de logistiek helpen te vernieuwen. Komt er een geslaagde innovatie uit voort, dan moeten ondernemers dat met collega's in de branche delen. Dat is de insteek van Dare2Share, een project van het logistieke netwerk Zeeland-Connect dat donderdag in Yerseke wordt afgetrapt. In Zeeland-Connect werken ondernemers, scholen en overheden samen.