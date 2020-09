Bij Borssele gevonden butskop is ook volwassen vrouw

BORSSELE - De tweede, dinsdagavond aan de Westerscheldedijk bij Borssele aangetroffen butskop is ook een volwassen vrouw. Net als de eerste butskop die maandag is gestrand westelijk van Terneuzen.

Bij de vondst van de tweede butskop werd er eerst vanuit gegaan dat het om het kalf ging, dat eerder in de Oosterschelde was gezien bij een volwassen butskop. Dat bleek later niet te kloppen. Alleen de kop en een deel van de romp lagen aan de dijk, samen al zo'n vier meter lang. Het middenstuk met de rugvin is woensdagochtend ook nog gevonden, wat maakt dat de Borsselse butskop van ongeveer dezelfde omvang is als de volwassen Terneuzense soortgenoot.

Door douane ontdekt

De bij Borssele door toezichthouders van de douane vanaf een schip ontdekte butskop is naar de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde overgebracht, waar het dier woensdag is onderzocht. Als doodsoorzaak wordt ook een aanvaring met een schip gegeven. Microscopisch onderzoek naar de maag- en darminhoud moet meer duidelijkheid verschaffen, aldus onderzoekster Lonneke IJsseldijk.

Of er nog een butskopkalf in de Westerschelde rondzwemt, is onzeker. ,,De beelden van een moederdier met kalf in de Oosterschelde zijn al van een tijdje geleden", geeft IJsseldijk aan. SOS Dolfijn roept bij monde van woordvoerster Annemarie van den Berg nog wel op om uit te zien naar het kalf.

Meer butskoppen hebben de laatste tijd hun leefgebied in diepzeewateren in de noordelijke Noordzee en de aangrenzende Atlantische Oceaan verlaten en zijn gestrand, onder meer ook in Engeland en Ierland. Met collega's in die landen wil IJsseldijk uitzoeken wat daar de oorzaak van is.

De maandag bij Terneuzen, niet ver van de Westerschelde-steiger van chemiebedrijf Dow aangetroffen butskop.