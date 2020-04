Bij Bath wordt níet ontpolderd - het alternatief werpt nu al z'n vruchten af

We gaan weer de straat op. Beveili­gers op de Mortiere in Middelburg moeten meer ingrijpen

26 april GOES - Op verschillende plaatsen in de provincie was het dit weekend drukker dan in de afgelopen tijd, ondanks de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hoewel veel mensen proberen anderhalve meter afstand te houden, is het nieuwe-normaal nog niet tot iedereen doorgedrongen.