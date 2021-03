Bezwaren van Dirk tegen Lidl in Goes stranden bij de Raad van State

GOES – Juist omdat de nieuwe Lidl-supermarkt aan de Goese Marconistraat groter is dan 1.500 vierkante meter, is er geen strijd met het provinciale beleid, zo blijkt uit een einduitspraak van de Raad van State.

Want de nieuwe supermarkt heeft een brutovloeroppervlak van 2.200 vierkante meter. En dergelijke grote winkels staat de provincie Zeeland nu eenmaal toe in het Marconigebied in Goes, beter bekend als de meubelboulevard. Kleiner dan 1.500 meter zou wel een probleem zijn geweest. Verder ziet de Raad geen belemmeringen voor de aanwezigheid van een tweede Lidl in Goes. De hoogste bestuursrechter wees woensdag in een einduitspraak dan ook alle bezwaren van concurrent Dirk van den Broek van de hand.

Volgens Dirk was er geen ruimte voor nog een supermarkt in Goes, en al helemaal niet voor zo’n grote. Volgens Detailconsult BV, die namens Dirk een rechtszaak tegen de gemeente Goes aanspande, zal de nieuwe Lidl - die inmiddels al open is - tot leegstaande winkels in het centrumgebied leiden. Ook vreest Detailsconsult dat andere supermarkten in het Goese over de kop zullen gaan.

De Raad van State stelt evenwel vast dat er weliswaar meer concurrentie zal ontstaan en dat er mogelijk een supermarkt het niet gaat redden. Maar dat is nog geen reden om dit plan af te schieten. Immers, dat kan alleen maar als blijkt dat er zoveel winkels en supermarkten failliet zullen gaan, dat er sprake is van een volledige ontwrichting van het winkelbestand in Goes. En de kans daarop lijkt uitgesloten, zo blijkt uit de uitspraak.