Bezoekers van illegale straatrace in haven krijgen brief thuis: ‘We hebben je in de gaten!’

COMMENTAAR De haven is geen Zandvoort

17 september Is het havengebied een niemandsland waarin iedereen zijn gang kan gaan? Het lijkt er soms wel op. De Zeeuwse havens en dan met name Vlissingen blijken bijvoorbeeld een doorgeefluik voor drugssmokkelaars. Vorig jaar werd er 7000 kilo cocaïne onderschept. De vraag is hoeveel drugs er ongezien de grens passeren.