Bezoekers genieten van kunst, bier en lekker eten tijdens het Goes-Europa Festival

Het is natuurlijk maar een grapje, het gezelschap kan de muziek zeker waarderen. Het is vrijdagmiddag goed toeven langs de kades in Goes. Mensen stiefelen op het gemak langs kraampjes met kunst en curiosa, een schilder maakte ter plekke een schilderijtje van de stadshaven.

Goes-Europa

In Goes is donderdag al het Goes-Europa Festival begonnen, één van de wat grotere evenementen van het themajaar Goes-Europa. Waar de stadshaven in het teken staat van kunst, is de Grote Markt omgetoverd tot een plein waar lekkernijen uit allerlei Europese landen kunnen worden gegeten. ,,Lekker, hoor”, zegt Margriet Huigens, als ze bij een van de kramen een stukje Zwitserse kaas proeft. Even later verdwijnt een groter stuk in haar tas. Voor thuis. De inwoonster van Huijbergen is een dagje aan het winkelen in Goes en stuitte toevallig op het evenement. ,,Nou vind ik Goes altijd al een gezellig stadje, maar dit is zeker een leuk extraatje.”