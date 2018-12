Bezoekers genieten van Dickenskoor op kerstmarkt

“We treffen het”, zegt organisator Wendy Kiezenberg van zorggroep Ter Weel. “Het is weliswaar koud, maar droog. Wat zorgt dat heel wat van onze bewoners vandaag toch een kijkje komen nemen op de markt.” De zorginstelling heeft extra mankrachten ingezet om met alle ouderen een frisse neus te halen. Die genieten in de rolstoel, met een kleedje over de benen van het Dickenskoor.

Willem van Zweeden en zijn vrouw, die in Goes-Zuid wonen, hebben net een rondje over de markt gemaakt. “Gezellig sfeertje hoor”, zegt Willem. “Goed initiatief ook, om de buurt erbij te betrekken.” Kiezenberg is blij dat de markt steeds meer bekendheid krijgt in de wijk. Was de kerstmarkt vorig jaar nog van elf tot acht uur, dit jaar is gekozen voor een iets kortere openstelling.