Bewoners zorginstelling na twee maanden eindelijk weer naar buiten; ‘We zijn weer vrolijk en vrij’

Terrassen in Goes mogen groter: ‘Ruim baan voor de horeca’

12:42 GOES - De terrassen in Goes mogen groter worden. Die op de Grote Markt kunnen op de meeste dagen verdubbelen, voor terrassen op andere plekken wordt maatwerk geleverd. ,,We willen ondernemers ruim baan geven om deze crisis door te komen’’, zegt wethouder Cees Pille.