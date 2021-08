Bewoners van Ter Weel hoeven voor een treinreisje de deur niet meer uit

video IJs & Zo is een hit in Lewedorp: voor ‘Jasmijns Speciali­teit’ komen mensen zelfs als het regent

29 juli LEWEDORP - Ze zijn nog maar een paar weken open, maar half Lewedorp is al even binnengewipt bij IJs&Zo. Om een ijsje te kopen of gewoon om de familie Özgan succes te wensen. Volgens dochter Jasmijn is het, ondanks dat ze twee man personeel in dienst heeft, soms flink aanpoten. ,,Maar het is ook heel gezellig, mensen vinden het leuk om een praatje te maken.”