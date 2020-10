Bewoners van de Zanddijk krijgen eerste keus in nieuwbouwwijk Yerseke

Drie nieuwe wandelrou­tes door Zak van Zuid-Beveland

28 oktober KWADENDAMME - De Zak van Zuid-Beveland is een nieuw wandelpad rijker. Vanuit Kwadendamme zijn drie routes (water, 17 km; cultuur, 15 km en natuur, 7 km) via knooppunten te volgen. Onderweg krijgen wandelaars informatie over typische kenmerken en verhalen over de streek voorgeschoteld.