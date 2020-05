Bewoners Ter Valcke smullen van de baksels van TOGO

‘Ook Zeeuwse campings op 1 juli open’

21:02 MIDDELBURG - Het is de bedoeling dat ook in Zeeland vanaf 1 juli de recreatiesector weer helemaal opengaat. In Zeeland gelden strengere regels dan elders om de druk op de zorg te beperken. Zo mag in Zeeland maar 15 procent van de slaapplaatsen verhuurd worden.